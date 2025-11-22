NBA-koripalloliigan suomalaistähden Lauri Markkasen Utah Jazz oli kovan paikan edessä, kun vieraaksi saapui hallitseva mestari ja sarjaa tälläkin kaudella johtava Oklahoma City Thunder. Jazz viihdytti kotiyleisöään kiusaamalla huippuvastustajaa, mutta lopulta tulos Salt Lake Cityssä oli musertava 112–144.

Utah johti ottelua avausneljänneksen jälkeen 14 pisteellä ja kolmannella neljänneksellä vielä seitsemällä pisteellä. Sen jälkeen kentällä oli kuitenkin vain yksi joukkue Thunderin marssiessa murskaavaan 144–112-voittoon.

Markkanen teki 19 pistettä ja otti kuusi levypalloa. Hän teki toisella puoliajalla vain kolme pistettä.

Jazz on voittanut kauden 15 ottelustaan viisi, Thunder on hävinnyt vain kerran 17 ottelussaan. Ottelu oli Jazzille kolmas NBA-cupissa, ja se on hävinnyt kaikki kolme peliään cup-kisassa.