Ruotsin jalkapallofiasko johti raivoisaan rapavyöryyn: "Häpeällinen suoritus"

Ruotsin nolo Kosovo-tappio nostatti kierroksia maan asiantuntijaportaassa. Aftonbladet kutsuu tapausta suureksi fiaskoksi.

Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkue kärsi yllättävän 0–2-tappion Kosovon vieraana, kun joukkueet kohtasivat MM-karsintaottelussa maanantaina.

Kosovo teki tarvittavat maalit jo avauspuolikkaalla. Ruotsin näkökulmasta koko ottelu meni täysin penkin alle.

Toisella puoliskolla tilanne ei kehittynyt. Ruotsi on maailmanlistalla sijalla 29. Kosovo löytyy sijalta 95.

Viaplayn asiantuntija Erik Niva antoi palaa tuloksen selvittyä.

– Tänä iltana on vain pilkkopimeää. Tämä on häpeällinen suoritus, Niva sanoi lähetyksessä Aftonbladetin mukaan.

Kosovo iski maalinsa Ruotsin selkeistä puolustusvirheistä. Osumat syntyivät räikeiden ylivoimahyökkäysten päätteeksi.

– Melkein vertaansa vailla oleva romahdus, kun otetaan olosuhteet huomioon. Kyse ei ole siitä, että pallot olisivat pomppineet maaliin sattumalta. Tulos on täysin kohtuullinen, kun otetaan huomioon, miltä avauspuolisko näytti, Niva rökittää.

– Raskasta. Kosovolla oli selkeä pelisuunnitelma. He huijasivat meitä korkealla prässillä, ex-pelaaja Fredrik Ljungberg komppaa.

– En voi käsittää, miten voimme pelata näin 18 kuukauden valmistautumisen jälkeen. On hyvin harvinaista, että jalkapallo-ottelun jälkeen istun ja tunnen, ettei ole tilaa yksityiskohdille ja analyyseille, vaan vain tuomitsemiselle ja kyseenalaistamiselle. Tämä on niin surkeaa, että minun on vaikeaa löytää oikeita sanoja, Niva jatkaa tylyä linjaansa.

Ruotsilla on kahden karsintakierroksen jälkeen vain yksi tasapelipiste. Se on lohkossaan kolmantena Kosovon takana.