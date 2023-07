Kalle Rovanperällä iso etumatka MM-taistossa – pystyykö kukaan enää saavuttamaan suomalaista?

Kalle Rovanperä jakoi napakan mielipiteensä voittojuhlien keskellä – "On iso sääli"

MM-taulukossa Rovanperällä on peräti 55 pisteen etumatka tallitoveriinsa Elfyn Evansiin, kun jäljellä on viisi osakilpailua. Suomalaisen pistejohto on jo sitä luokkaa, että toinen mestaruus alkaa vaikuttaa todennäköiseltä.