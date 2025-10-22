Kaksi yöllä matkaa tehnyttä linja-autoa törmäsivät toisiinsa. Video ei sovi herkimmille.
Ainakin 63 ihmistä on kuollut vakavassa liikenneonnettomuudessa Ugandan pääkaupungissa Kampalassa, paikallinen poliisi kertoo. Lisäksi useat loukkaantuivat turmassa.
Onnettomuus tapahtui pian keskiyön jälkeen, kun Kampalasta Guluun matkalla ollut bussi törmäsi pimeydessä vastaan tulleeseen toiseen linja-autoon. Myös kaksi muuta henkilöautoa oli osallisena turmassa.
– Tutkinnan jatkuessa, pyydämme kuskeja varovaisuuteen liikenteessä ja välttämään vaarallisia ohituksia, joista seuraavat kolarit ovat edelleen yleisimpiä maassamme, paikallinen poliisiviranomainen sanoi.
Lähde: Ugandan poliisi / ENEX