Englannin jalkapallomaajoukkueessa aikoinaan 78 ottelua pelanneen ja peliuransa jälkeen valmentajana toimineen Stuart Pearcen, 63, poika Harley Pearce on kuollut traktorionnettomuudessa. Asiasta kertoi maanantaina BBC.

Maatalousalan yrittäjänä toiminut Harley Pearce, 21, kuoli kolarissa viime viikon torstaina, kertoi poliisi. Pearcen perhe vahvisti tapahtuneen.

– Perheemme on sokissa, sydämemme ovat murtuneet. Harley jätti unohtumattoman jäljen kaikkiin hänet tunteneisiin ihmisiin. Hän tulee aina pysymään loistavana tähtenämme. Lepää rauhassa, kaunis poikamme ja veljemme. Emme unohda sinua koskaan, perhe viestitti BBC:n mukaan.

Harleyn isä Stuart pelasi yli 400 ottelua Nottingham Forestissa 1980- ja 1990-luvuilla. Puolustaja Pearce pelasi myös Coventryssä, Newcastlessa, West Hamissa ja Manchester Cityssä. Hän valmensi Forestia, Manchester Cityä sekä Britannian joukkuetta vuoden 2012 Lontoon olympialaisissa.