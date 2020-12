Näin saat apua yksinäisyyteen tai yllättävään kriisiin myös jouluna – auttavat puhelimet päivystävät läpi pyhien

– Moni, jolla on aiemmin ollut seuraa, viettää tänä vuonna joulua yksin. Takana on raskas vuosi ja yksinäisyys on saattanut sen aikana syventyä, kun on joutunut olemaan eristyksissä muista ja poissa harrastuksista, sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta kertoo SPR:n nettisivuilla.