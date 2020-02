Jätevedet tulvivat vesistöihin pääkaupunkiseudulla, rantoja määrätty uimakieltoon – rankkasateet vaikeuttavat tilannetta: "Silloin bakteeripitoisuudet saattavat nousta tuhansiin"

Pääkaupunkiseudun ylivuodoista laimeaa jätevettä on päätynyt useita satojatuhansia kuutioita vesistöihin.

– Kyllä ne ovat olleet poikkeuksellisia HSY:ssä, mutta jäteveden osuus on siitä joitakin prosentteja, koska siellä on paljon sitä hulevettä. Se on tämmöistä laimeaa jätevettä, mikä ei tietysti sekään ole hyvä, sanoo Kia Aksela, HSY:n osastonjohtaja.