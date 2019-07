Jasper Pääkkönen sai salaisen puhelun ministeriltä, ja niin käynnistyi suuri padonpurkuhanke – nyt rahat kasassa ja Suomeen syntyy uusi lohijoki!

Hiitolanjoki, jota myös kutsutaan Kokkolanjoeksi, on 53 kilometriä pitkä joki Venäjällä ja Suomessa, joka laskee Laatokka-järveen. Suomen puolella virtaava 9 kilometrin joenpätkä on padottu kolmesta kohtaa.

Hiiltolanjoki on erittäin uhanalaisen järvilohen yksi tärkeimpiä lisääntymisjokia.

Puoli miljoonaa euroa viikon loppuun mennessä

Pääkkösen mukaan perhokalastajien yhteisö on pieni, mutta sitäkin avuliaampi. Hän soitti tutuilleen, jotka lupautuivat mukaan lahjottajiksi. Soittokierroksella Pääkkönen sai arvokkaan vinkin; hänen kannattaisi soittaa LähiTapiolan johtajalle ja perhokalastajalle Erkki Moisanderille.

Suomen suurin padonpurkuhanke

– Selvä, meidän lahjoitus on siis 50 000 euroa. Asia on sovittu, Jasper kertoo Moisanderin sanoneen.

Tämä tarkoittaa, että Hiitolanjoen padonpurkuhanke todennäköisesti toteutuu. Kolmen vesivoimalana toimineen padon purkaminen on Suomen suurin padonpurkuhanke.

– Koko hanke on ollut salainen kesän ajan. Nyt nimet on kuitenkin paperissa, eli juridisesti sitova kauppasopimus on syntynyt. Tänään saa juhlia, Pääkkönen iloitsee.