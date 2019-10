Sandstormista uusi kansallislaulu, Maggi-pasta takaisin kauppoihin, Raamatulle 18 vuoden ikäraja, Jaajon nimi kirjoitettava Y:llä – Lue, mitä kaikkea erikoista suomalaiset ovat toivoneet kansalaisadressilla!

"Sami Kuronen Naistenhuoneen kunniajäseneksi"

"Olen valmis maksamaan 0,10 e lisää kotimaisesta maitolitrasta"​​​​​​​



"Maggi Pastaria -juustokastike takaisin valmistukseen"



– Tuoteperhe on poistunut valikoimastamme syksyllä 2018 koko Pohjoismaista. Tällä hetkellä ei ole valitettavasti suunnitelmissa, että olisi tulossa takaisin. Tällaisia kommentteja on kuitenkin aina mukava kuulla, Nestleltä kerrotaan.

"Valtionvelan vapaaehtoinen maksaminen"



"Jaajo Linnonmaan nimi muutettava Yaayo Linnonmaaksi"



"Arto Laatikainen NHL:ään"



"Aika on tullut. Hyvät naiset ja herrat, Arto Laatikainen. Kolminkertainen suomenmestari, kertaalleen SHL-mestari. Liigan playoffien puolustajien ykkösnimi. Takalinjojen vakuuttava luutija. Legenda. Pyhä kolminaisuus on vältellyt toistaiseksi yhtä jääkiekkohistorian varminta suorittajaa. Ei enää. Saanko esitellä; NHL, tässä on Arto. Arto, tässä on NHL."