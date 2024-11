Iivo Niskanen aloittaa maastohiihdon maailmancup-kauden Rukalla pienen sairastelujakson jälkeen. Kauden ensimmäinen totinen kisaviikonloppu on olympiavoittajalle ja maailmanmestarille poikkeuksellisen kiireinen.

Kymmenennen kerran urallaan Rukan maailmancupiin osaa ottava Niskanen on viikonloppuna mukana kaikilla kolmella matkalla. Yhdeksällä edellisellä kerralla hän urakoi kaikki matkat vain neljästi, ja viimeksi näin kävi vuonna 2020.

Erityisesti lauantain sprinttiin osallistuminen on Niskaselle tavanomaisesta poikkeavaa, mutta syykin on selvä.

– Se on yleensä ollut perjantaina ja päämatka lauantaina. Siinä on kuitenkin omat riskinsä aina. Mieluummin lähtee tuoreena hiihtämään lauantaina.

Päämatkalla Niskanen viittaa väliaikalähtönä käytävään perinteisen kymppiin, joka tällä kertaa hiihdetään viikonlopun avausmatkana perjantaina.

– Nyt haluan hiihtää sprintin, kun se on noin päin kalenterissa.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää Niskasen strategiaa fiksuna.

– Jokainen tsäänssi on mahdollisuus. Jos on terveenä, se on erittäin järkevää, koska tässä vaiheessa kautta tarvitaan kilpailuja. Tässä on kesä ja syksy treenattu. Kausi alkoi muutama viikko sitten, ja nyt se alkaa toden teolla.

Niskanen aikoo muutenkin kilpailla tällä kaudella huomattavasti enemmän kuin muutamana viime talvena, joita häiritsivät erilaiset sairastelut. Nytkin Niskanen joutui toki jättämään viime viikonloppuna Rukan Suomen cup -kisan väliin sairastumisen vuoksi.

– Pieni arvoitus se iskukyky on itsellekin. Ei ole kuin yksi kisa tällä kaudella takana. Aiempina vuosina olen hiihtänyt enemmän kilpaa (ennen Rukaa). Lumitreenejä on ollut enemmän pohjalla, Niskanen sanoo.

– Uskon kyllä, että kilpaa hiihtäminen on hanskassa. Ei siinä mitään. Toivottavasti kroppa reagoi hyvin ja pystyn operoimaan sillä tasolla, missä omat tavoitteet ovat.

Hyvin sujuneen harjoituskauden ansiosta Niskanen vakuuttaa kuitenkin olevansa "aika luottavainen" – sairastelusta huolimatta.

– Kyllä sen perustason pitäisi riittää ihan pitkälle.

Niskanen on voittanut Rukalla paraatimatkansa neljästi, vuosina 2014, 2016, 2019 ja 2021. Viime vuonna hän jäi Norjan Martin Nyengetin voittamassa kisassa täpärästi toiseksi.

Isometsän mukaan Niskasen menestysmahdollisuudet riippuvat tällä kertaa muun muassa siitä, miten kipeä tämä viime viikonloppuna oli.

– Jos se oli joku pieni nuha tai oli aamulla vähän kurkku karhea, eihän se vaikuta millään tavalla – muuten kuin henkiseen puoleen voi vaikuttaa. Kunto ei lähde mihinkään.

– Mutta Iivo on vähän arvoitus, kieltämättä. Oloksen kisa ei ollut mitenkään vakuuttava, ja viime viikonloppu jäi väliin. Toisaalta kerrankin Iivo pääsee Rukalle ilman voittajasuosikin paineita.

Samaa ei voi sanoa Norjan Johannes Hösflot Kläbosta, jonka Isometsäkin on povannut voittavan Rukalla kaikki matkat.

– Varmasti hän on valmiimpi kuin koskaan tässä kauden alussa. Kymppi on täällä nopeavauhtinen kisa. Uskon, että hän pystyy oman vauhtireservinsä kautta hiihtämään niin kovaa, että kyllä tässä varmasti kaikilla on kiire, Niskanen povaa.

