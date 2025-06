Therese Johaug järkyttyi Norjan hiihtopainajaisesta

Trondheimin MM-hiihdoista tuli taloudellinen painajainen. Kilpailut saattavat jäädä lähemmäs kolmella miljoonalla eurolla tappiollisiksi. Norjan hiihtoliitto saattaa joutua vähentämään henkilöstöä ja samalla finanssivalvontaviranomainen on aloittanut tutkinnan. Nyt asiaa on kommentoinut myös Norjan hiihtolegenda Therese Johaug.

MM-kisat olivat muutoin menestys, sillä Norja voitti 14 kultaista mitalia ja miesten 50 kilometrin kilpailua oli seuraamassa jopa 100 000 ihmistä. Taloudellisesti tapahtuma oli fiasko. Järjestäjät olivat laskeneet, että kilpailut jäisivät plussalle reilut 1,8 miljonaa euroa, mutta sen sijaan tuloksena on lähemmäs kolmen miljoonan euron tappiot.

Aiemmin oli tiedossa, että tappiota tulee reilusti, mutta nyt myös Norjan finanssivalvontaviranomainen on aloittanut oman tutkintansa MM-hiihdoista.

Kaikkien hiihtostadionilla ja Trondheimin keskustassa sijaitsevien ruokatelttojen myyjien oli käytettävä järjestäjien tarjoamia korttipäätteitä. Myynnistä saadut rahat menivät suoraan MM-organisaatiolla. Myyjät eivät ole vieläkään saaneet rahojaan. Yksi myyjistä, Rune Krogh kertoi harkinneensa jopa rikosilmoituksen tekemistä MM-hiihdoista.

– Odotamme nyt ja katsomme, että pääsemmekö sopimukseen. En voi luovuttaa, Krogh sanoi NRK:lle.

Samaan aikaan Norjan hiihtoliitto vaatii MM-kisojen takana olevalta yhtiöltä reilua 700 000 euroa. Liitto omistaa 60 prosenttia yhtiöstä ja haluaa nyt takaisin rahat, jotka se lainasi kisoja varten. Taloudellisen katastrofin myötä hiihtoliiton säästettävä lähes 2,5 miljoonaa euroa ja vähennettävä henkilöstöä.

MM-kilpailuissa kolme hopeaa ja yhden pronssin voittanut Therese Johaug antoi nyt ensimmäistä kertaa näkemyksensä taloudellisesta epäonnistumisesta.

– Järkytyin samalla tavalla kuten tekin. Kuinka tämä on mahdollista. On asioita, jotka tulee selvittää. Siitä ei ole epäilystäkään, Johaug sanoi Expressenille.

Johaug ei voi ymmärtää, kuinka järjestäjät olivat laskeneet tuloksen niin pieleen.

– Se on järjettömän suuri summa. Toivon vain, että he saavat selvitettyä, mitä on tapahtunut. Se on todella sääli ja luulen, että koko hiihtourheilu on samaa mieltä, Johaug totesi.

– Miten muut maat pystyvät järjestämään mestaruuskilpailut? Miten Falun voi tehdä voittoa kahden vuoden kuluttua, jos Trondheim saavutti tämän tuloksen tuollaisella yleisömäärällä. Tarkoittaako hiihtolajien MM-kilpailut sitä, että mennään joka tapauksessa miinukselle. Haluavatko muut maat järjestää MM-kisoja? Johaug päätti.