Uutta tietoa suositun kylpylän ongelmista: "Emme reagoineet riittävästi heinäkuussa"

Legionellabakteerin takia suljetun suositun Rantasalmen Järvisydän-kylpylän toimitusjohtaja kertoo, mitä tapauksesta on opittu.

– Virheemme oli, että emme reagoineet riittävän mittavin keinoin heinäkuussa, jolloin ensimmäiset varoitusmerkit vedenlaadun mahdollisesta heikkenemisestä myös allasvedessä olivat tiedossa, toimitusjohtaja Markus Heiskanen kertoo tiedotteessa.

Viime viikolla uutisoitiin, että Järvisydän-kylpylä olisi kiinni 20. elokuuta asti. Huoltokatko on kuitenkin pidentynyt muutamalla vuorokaudella. Heiskasen mukaan kylpylä voidaan avata 26. elokuuta, jos virallinen näytteidenotto- ja analysointiaikataulu sen mahdollistaa.

Huoltokatkon aikana allasvesilaitteet ja altaat desinfioidaan sekä vesi vaihdetaan. Kylpylään asennetaan lisäksi reaaliaikainen tuloveden, allasveden ja järviveden laatua analysoiva järjestelmä, joka kykenee tekemään jopa 1440 laatuanalyysia vuorokaudessa, tiedotteessa sanotaan.

Lisäksi Järvisydän ottaa käyttöön uuden automaattisen veden kierto- ja raikastusjärjestelmän, joka estää veden seisomisen putkistoissa kylpylän ollessa yöllä suljettuna. Se ehkäisee bakteerikasvustojen syntyä ja ylläpitää jatkuvasti veden korkeaa laatua.

Asiakkaille laaditaan myös selkeät toimintaohjeet altaan ja luonnonveden välillä liikkumiseen ja peseytymiseen, koska kylpylästä on yhteys järveen. Legionellabakteeria esiintyy juuri luonnonvesissä.

Legionellabakteerin aiheuttaman taudin, legioonalaistaudin, oireita ovat kuume, vilunväreet, päänsärky ja lihaskipu. Lisäksi voi esiintyä kuivaa yskää, hengenahdistusta ja joissakin tapauksissa ripulia tai oksentelua sekä sekavuutta

Uinti kylpylässä rajoitetaan ulkoaltaisiin samalla, kun hiekkarannalle ja järveen meno kielletään suoraan kylpylästä.

Järvisydän pahoittelee kylpylävieraille aiheutuvaa haittaa. Ennalta ostetut ja lomaan sisältyvät kylpyläliput on mahdollista vaihtaa muihin palveluihin, kuten saunamaailmaan ja risteilyyn.

Lue lisää: Suosittu kylpylä suljettiin