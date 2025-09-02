Pekka Hyysalo: Kihlat!

Pekka Hyysalo kertoi aiemmin kesällä löytäneensä uuden rakkaan.

35-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä entinen freestylelaskija Pekka Hyysalo on mennyt kihloihin. Hyysalo kertoo asiasta Facebook-tilinsä julkaisussa.

– Viikon ja tähän mennessä elämäni paras päivä oli kuitenkin viime lauantai, jolloin rakkaani sanoi "tahdon." Tai itseasiassa... tarkka sanamuoto taisi olla jotain "Kyllä – tottakai!" mutta saanette jutun juonesta kiinni, Hyysalo kertoo kuvan yhteydessä, jossa pariskunnalla on kihlasormukset vasemmissa nimettömissään.

Hyysalo kertoi heinäkuussa löytäneensä uuden rakkauden. Tuolloin hän kertoi uuden kumppaninsa olevan vuoden 2019 Miss plus Size -voittaja Miina Varjonen.

Pariskunta tutustui sosiaalisen median kautta, kun Hyysalo otti Varjoseen yhteyttä Instagramissa. Kaksikko tapasi toisensa pian viestittelyn alettua.

Hyysalon mukaan kaksikko oli samalla aaltopituudella jo ensi tapaamisella.

– Kannattaa selvästi olla varovainen, mitä universumilta pyytää, sillä näköjään universumi voi heittää polullesi Miinan, Hyysalo kirjoitti blogissaan kesällä.

Pitkäaikaisesta suhteestaan Hyysalo erosi keväällä 2024. Ex-pariskunta seurusteli kahdeksan ja puoli vuotta.

Huhtikussa 2010 Hyysalo joutui Ylläksellä vakavaan lasketteluonnettomuuteen, jossa hän löi päänsä. Hyysalo oli koomassa 17 päivää, mutta pystyi jo kuuden kuukauden kuluttua seisomaan omin jaloin ja ottamaan itsenäisiä askeleita.