Kaija Koolta ikäviä uutisia: Keikka peruttu turvallisuussyistä

– Hei ystävät! Juuri kuulin ikävän uutisen. Valkeakosken Venetsialaiset on peruttu. Todella sääli; olisi ollut ihana nähdä teidät. Olen tosi pahoillani. Me ei voida tälle mitään. Turvallisuuden takia on pakko toimia näin, Kaija Koo toteaa tarinassaan.