Saimi Hoyer jakoi haikeat kuvat Hotelli Punkaharjusta: "Hyvästi jää"

Hoyerin päivitys on kerännyt lukuisia kannustavia ja myötätuntoisia kommentteja. Muiden muassa taiteilija Manuela Bosco , yrittäjä Noora Hautakangas ja oopperalaulaja Waltteri Torikka ovat kommentoineet julkaisua sydämin.

– Kiitos Saimi hienoista hetkistä kanssasi ja koko henkilökunnan. Mikä tunnelma hotellissa, mitkä maisemat. Elämä jatkuu. Ties mitä mielenkiintoisia projekteja on edessä, Hulkkonen kirjoitti.

– Rakkaat Ystävät. Mulla on hemmetin hienoja uutisia Rantasalmelta. Me ollaan Markus Heiskasen kanssa tehty yhteistyötä vuosia Saimaan ja koko Suomen matkailun eteen ja nyt tämä yhteistyö, luottamus ja ystävyys on uuden, vielä vahvemman matkan alussa, Hoyer kirjoitti tuolloin.