Jarrutuskeskustelu voi heikentää muiden puolueiden luottamusta perussuomalaisiin, arvioi professori

Perussuomalaisten eduskunnassa käymä jarrutuskeskustelu EU:n elpymispaketista on tuskin vaikuttanut muiden puolueiden kansanedustajien tulevaan äänestyskäyttäytymiseen asiassa, katsoo valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo Tampereen yliopistosta.

– On haluttu korostaa, että perussuomalaiset on johtava EU-kriittinen puolue Suomessa, ja ehkä sillä on pyritty vaikuttamaan myös kuntavaalikampanjaan.