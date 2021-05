Perussuomalaisten Mäkelä kritisoi kovin sanoin puhemies Vehviläistä ja varapuhemies Filatovia: "Kannattaa katsoa peiliin ennen kuin syyttää muita"

– He molemmat taktikoivat hallituksen eduksi keskustelussa, vaikka syyttivät Eerolaa perussuomalaisten eduksi taktikoimisesta, Mäkelä sanoi STT:lle.

"Vehviläinen toimi mielivaltaisesti"

– Eerola on tekojen tasolla toiminut täysin korrektisti. Hän ei ole tehnyt kerta kaikkiaan mitään väärää puhemiehen tehtävässä toimiessaan, kun taas Vehviläinen keskeytti istunnon täysin mielivaltaisesti sen takia, että hallituspuolueiden edustajat eivät olleet saaneet pöytäämisesitykseen omia edustajiaan paikalle päivystämään, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mielestä Eerolan kommenteista noussut keskustelu on tarkoitushakuista ja aiheetonta, sillä Vehviläisen toiminnassa paljon enemmän moitittavaa.

"Toiminta ja mielipiteet erilleen"

Eerolan kommentit herättivät huomiota, koska niiden on katsottu olleen ristiriidassa eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten perinteisen puolueettomuuden kanssa. Mäkelän mielestä pitää kuitenkin erottaa puhemiehen toiminta ja hänen mielipiteensä toisistaan.

– Eerola toiminut tehtävässään täysin niin kuin puhemiehen kuuluu toimia. Hän on jakanut puheenvuorot ja noudattanut eduskunnan työjärjestystä. Jos hänellä on omia poliittisia mielipiteitä, niin kaikilla on omia poliittisia mielipiteitä, epäilemättä myös varsinaisella puhemiehellä ja ensimmäisellä varapuhemiehellä, Mäkelä sanoi.