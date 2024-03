Jaromir Jagrilta jyrähdys muodikkaaksi nousseesta NHL-väitteestä – "Jos Teemu Selänne pelaisi yhä..."

– Heidän ei tarvitse enää olla fyysisesti yhtä vahvoja. Yhdellä yhtä vastaan -kamppailut ovat vähentyneet: nyt on niiden sijaan kyse luistelusta. Kun luistelet päästä päähän, et väsy niin paljon kuin kamppaillessasi yhdellä yhtä vastaan kulmissa. Se on kaikkein raskainta.

– Kun katson vaikka vanhempia pelaajia, kuten Sidney Crosbya , hän on 36-vuotias, mutta silti yhä yksi NHL:n parhaista pelaajista. Enkä usko, että hän tulee enää nopeammaksi. Olen varma, että hän oli kymmenen vuotta sitten nopeampi kuin nyt, mutta hän on silti yhä yksi nopeimmista. Kun vertaan tällä tavalla aikakausia, siinä ei ole järkeä, mitä ihmiset yleisesti puhuvat pelin nopeutumisesta.

Jagr ei ole päästänyt omasta peliurastaan irti. 52-vuotiaana hän on kiekkoillut kuluvalla kaudella 15 ottelussa omistamansa Kladnon riveissä Tshekin pääsarjassa. Tehopisteitä hän on tiristänyt neljä.

Maineikkaan uran on kuviteltu olevan moneen otteeseen jo loppu, mutta lähes mahdottomasta on tullut toistuvasti mahdollista: pelit ovat jatkuneet. Seuraavaksi 115-kiloisen järkäleen eteen ovat asettumassa fysiikan lohduttomat lait.

– Kaikki riippuu tällä hetkellä siitä, harjoittelenko vai en. En usko, että ikä on varsinainen ongelma – jos on valmis työskentelemään rajusti ja harjoittelemaan kuten kaikki muutkin. Uskon, että lahjakkuus ja kokemus ovat ratkaisevampia. Nuorempia vastaan kilpailemisessa vaikeinta on kuitenkin palautuminen, joka kestää paljon pidempään. Jos minulla on nyt peli, koko seuraava päivä on menetetty.