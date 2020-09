Järkyttävä video julki: Kahta poliisia ammuttiin väijytyksessä Yhdysvalloissa – 6-vuotiaan pojan äiti ja nuori mies taistelevat hengestään

LASD julkaisi Comptonin kaupunginosassa tapahtuneesta tilanteesta videon, jossa ampumishetki on nähtävissä. Videolla tummiin pukeutunut henkilö kävelee poliisiauton apukuljettajan paikan vierelle, ottaa esiin aseen ja alkaa näyttää alkavan ampua auton ikkunasta sisään.

Toinen ammutuista 6-vuotiaan äiti

Medialle puhuneen sheriffi Alex Villanuevan mukaan toinen poliiseista on 24-vuotias mies ja toinen 31-vuotias nainen, joka on 6-vuotiaan pojan äiti. Molemmat ovat aloittaneet virassaan vain hieman reilu vuosi sitten.

– Tämä on synkkä muistutus siitä, että tämä on vaarallista työtä ja että teoilla ja sanoilla on seurauksensa. Työmme ei käy helpommaksi, koska ihmiset eivät pidä lainvalvojista. Se ottaa minua päähän, Villanueva sanoi tiedotustilaisuudessa CNN:n mukaan.