Karmivaa kuunneltavaa: Los Angelesin poliisi ampui tummaihoista Dijonia liki 20 kertaa, näin traagiset tapahtumat etenivät – "Tiesi jo, että uhri oli mennyttä"

The Telegraphin mukaan laukauksia ammuttiin yli 20, mutta poliisi ei ole vahvistanut ammuttujen laukausten määrää. Nuo laukaukset tallentuivat tapahtumapaikan läheisyydessä asuneiden asukkaiden valvontakameroihin.

– He ampuivat aluksi neljä kertaa. Sen jälkeen tiesi jo, että uhri oli mennyttä. Ja sitten kuului vielä 11 laukausta lisää, ampumatilanteen todistanut Ricardo Richmond sanoo CNN:lle.

Katso yllä olevalta videolta lohduton näky kadulta, jonne on tuotu lukuisia kynttilöitä uhrin muistolle.

Tästä kaikki tragedia sai alkunsa

Poliisipartio halutaan vastuuseen tapahtuneesta

– Se, että sinulla on hallussasi ase, on aivan eri asia kuin se, että se on käsissäsi ja käytät sitä, Ali sanoi ja huomautti, ettei Kizzee ollut osoittanut aseellaan poliiseja.