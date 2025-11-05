HJK:n alle 19-vuotiaiden joukkueen komea voitto Turkissa sai ikävän sivumaun, kun kotijoukkue Trabzonsporin pelaajien hermo petti.

Uefa Youth Leaguen ottelu päättyi HJK:n 1–0-voittoon Toivo Meron maalilla, joka syntyi ottelun 58. peliminuutilla. Helsinkiläiset etenivät ensimmäisenä suomalaisjoukkueena europeleissä kolmannelle kierrokselle. Historiallista temppua varjosti kuitenkin lopun sekava tilanne.

Loppuvihellyksen jälkeen kentällä alkoi kaaos, kun pelaajien välillä alkoi käsirysy. Tilanteesta kuvatulla videolla väkivaltaan osallistui valtaosa kentällä olleista pelaajista.

Tunteet näyttivät jo rauhoittuvan pelaajien kävellessä pois stadionilta, mutta pukukoppikäytävässä käynnistyi tilanne, johon useat kentällä olleet kotijoukkueen pelaajat ryntäsivät mukaan.

HJK:n päävalmentaja Perparim Hetemaj ei itse nähnyt, mistä tilanne sai alkunsa.

– Kun voitetaan ja hävitään, siinä kohtaavat erilaiset tunnetilat. Siinä syntyi sitten pieni hässäkkä, mutta mitään vakavaa ei kuitenkaan ehtinyt käymään, Hetemaj kertoi puhelimitse MTV Urheilulle.

– Tilanne sovittiin tosi nopeasti siellä sisällä ja sitten tietenkin tuttuun tapaan syötiin yhdessä. Loppujen lopuksi mitään ei onneksi käynyt.