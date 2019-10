Jarkko Sipilän kommentti: 34 murhattua liikaa – poliisi muutti toimintatapaansa kouluiskuissa

Lista on karu: Sello 1999 (5 kuollutta uhria), Myyrmanni 2002 (6), Jokela 2007 (8), Kauhajoki 2008 (10), Hyvinkää 2012 (2), Turku 2017 (2) ja Kuopio 2019 (1).

Murhattuja ihmisiä näissä väkivallanteoissa on yhteensä 34. Se on 34 liikaa.

Teoilla on yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Sellon ampujan naisystävää lukuun ottamatta uhrit ovat olleet satunnaisia kohteita.

Osa on julkaissut netissä manifestin, osa ei.

Tekoja – aiemmin lueteltujen lisäksi kouluissa on ollut puukotuksia – on vaikea ennustaa. Ne ovat erilaisia ja niitä on tapahtunut eri puolilla maata.