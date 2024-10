Fifalta ja Uefalta painava ukaasi Espanjalle – MM-kisaisännyys uhattuna

Fifa ja Uefa vaativat Espanjan liittoa selvittämään asiansa viimeistään ensi vuoden aikana, kertoo urheilusivusta Inside the Games.

Espanjan liitto on ollut jatkuvan kohun riepoteltavana siitä saakka, kun Luis Rubiales joutui eroamaan ahdistelutapauksen ja korruptiotutkinnon takia. Hänen tilalleen nimettiin Pedro Rocha , joka niin ikään on ollut korruptiotutkinnan kohteena.

Aikataulupaine MM-kisahankkeesta

– Tilanne on normalisoitava, tai Fifan ja Uefan on puututtava asiaan, Uefan integriteettiyksikön johtaja Angelo Rigopoulos totesi Inside the Games -sivustolla.