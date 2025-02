Jari-Matti Latvalalta suora ehdotus Kalle Rovanperän ajamiseen: "Sanoin hänelle"

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala esitti aamulla muutosehdotuksensa Kalle Rovanperän ajamiseen. Meno myös hänen mielestään koheni.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Ruotsin MM-ralli 13.–16.2.

Su: EK:t 16–18 klo 8.10 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Rovanperä ei ole ollut MM-rallikauden alussa aivan soitimella. Sesongin avanneesta Monte Carlon osakilpailusta tuli neljäs sija, ja Ruotsissa Rovanperä on ennen sunnuntain päätöspäivää viidennellä sijalla.

– Kallella on ollut vaikeuksia auton kääntymisen kanssa sillä tavalla, että hänen ajotyylilleen tuo rengas ei ole sopinut, Jari-Matti Latvala sanoi lauantain ajopäivän päätyttyä.

Tallipäällikkö avasi sen jälkeen kaksinkertaisen maailmanmestarin kanssa aamulla käymäänsä keskustelua.

– Sanoin hänelle, että jos sitä ajotyyliä vähän kokeilisi muuttaa. Jarruttaisi suoraan, odottaisi vähän aikaa saada auton kääntymään ja sitten vedolle.

"Kalle on ajanut tänään paremmin"

Rovanperällä oli isku päällä lauantain aamulenkillä.

– Minusta tuntuu, että Kalle on ajanut tänään paremmin. Okei, autoakin on muutettu, mutta minun mielestäni hän on saanut tuolle renkaalle myös ajamista paremmaksi.

Latvalalla jos jollain menopeli lähti huippu-uralla helposti näpeistä, kun ajamiseen tuli puristamista. Tallipäällikkönä hän vaalii malttia.

– Kalle myös tietää, että sarjassa tarvitaan pisteitä. Jos se ei tunnu ihan sataprosenttiselta, ei hän lähde turhia riskejä ottamaan, Latvala luotaili kohti sunnuntaita.

Latvala kertoo ylälaidan videolla näkemyksensä myös kisassa toisena olevan Takamoto Katsutan kanssa esiin nousseeseen kuljettaja-tiimipohdintaan.

1:53 Katso tästä Kalle Rovanperän haastattelu Ruotsin MM-rallin lauantain ajopäivän päätteeksi.