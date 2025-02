Jari-Matti Latvala tunnustaa Kalle Rovanperän pienen heikkouden – "Se on nähtävissä"

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala pohtii, oliko Kalle Rovanperän rata-autokokemuksilla vaikutusta Monte Carlon MM-rallin suoritukseen.

Jälleen täyden MM-kauden ajavan Rovanperän kausi ei käynnistynyt niin railakkaasti kuin monet rallifanit olisivat ehkä odottaneet. Suomalaistähti oli ajoittain suurissa vaikeuksissa Monte Carlon mutkikkailla vuoristoteillä.

Lopulta Rovanperä pystyi kuitenkin ajamaan neljänneksi ja nappasi kelvolliset MM-pisteet taskuunsa.

– Se ei ollut paras suoritus, mutta toisaalta se ei ollut huonokaan. On totuus, että Kalle ei pidä tästä rallista. Lopulta hän otti hyviä pisteitä mestaruustaistoa ajatellen, Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala summaa Dirtfishille.

Viime kaudella Rovanperä ajoi vain osan MM-ralleista. Taukonsa aikana Rovanperä kunnostautui muun muassa rata-autoilun parissa, mikä on voinut Latvalan mielestä vielä jollain tavalla näkyä Monte Carlossa.

– Ehkäpä olosuhteet olivat hieman vaikeat – varsinkin mudassa. Luulen, että kun hän on ajanut nyt radalla ja oppinut pitämään tasaisemmasta pidosta, paluu vaihtelevaan pitoon oli asia, joka hänen piti jälleen oppia, Latvala pohtii.

– Yleisesti sanoen on nähtävissä, että Kalle on mudan ystävä silloin kuin se on soralla, mutta ei silloin kuin se on asfaltilla.

24-vuotias Rovanperä on nuorehkosta iästään huolimatta osoittanut kypsyytensä ratissa. Jos Rovanperällä on yksittäisissä ralleissa vaikeaa, hän osaa suhtautua siihen järkevästi, eikä lähde havittelemaan kuuta taivaalta.

– Kalle on todella viisas kuljettaja. Jos hänellä ei ole hyvää fiilistä autossa, hän ei pakota sitä. Sitä minä en koskaan oppinut ajourallani, mutta minun olisi pitänyt, Latvala heittää.

Rallin MM-sarja jatkuu 13. - 16. helmikuuta Ruotsissa.