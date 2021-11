Jari-Matti Latvalalta kova arvio Sebastien Ogierista – "Minulla on sellainen tunne"

– Totta kai aina on pieni jännitys, että kaikki menee hyvin loppuun asti, ja saamme sen merkkimestaruuden, tuurilainen lisäsi.

– Nyt on päästy jo näin pitkälle, eikä enää tunnu niin pahalta. Nyt kun kisa on käynnissä ja rullaa hyvin, niin on helpompaa seurata, Latvala myönsi.