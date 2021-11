Jari-Matti Latvala jakoi kiitosta tallin pyyntöä totelleelle Kalle Rovanperälle – "Se on erittäin vaikea tehtävä"

– Kaikki kiitos Kallelle, hän ajaa järkevästi. Olemme pyytäneet häntä toimimaan tukena, ja hän on hoitanut hommansa hyvin. Se on erittäin vaikea tehtävä. Kuljettajana osaat joko ajaa hiljaa tai täysillä, mutta välimallin vauhti on vaikeampi juttu löytää, tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi MTV Urheilulle.

– Espanjassa jäätiin niin lähelle merkkimestaruutta, että sen jälkeen on ollut pientä hermostuneisuutta. Se on niin lähellä. Jos me tässä kohtaa mokataan, niin kyllä me aika idiooteilta näytetään, Latvala naureskeli.