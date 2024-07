Jari-Matti Latvalalta isoja uutisia? Tallipomolta vihjailevaa puhetta: "Eletään ratkaisevia aikoja"

Rallipiireissä on spekuloitu, onko Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala listalla mukana ja jälleen Rally1-auton ratissa. Latvala on ilmaissut myös itse halunsa kilpailla jälleen kotiteillä, mutta Puolan MM-rallin jälkeen mies kertoi valitettavan uutisen.

Latvalan mukaan kuluva kesä on Toyotalle äärimmäisen kiireinen, jonka vuoksi tallipomon osallistuminen Keski-Suomen sorasirkukseen onnistuu, jos kaikki muu loksahtaa kohdilleen.

Toyotalla on jo neljä Rally1-autoa tulossa Suomen ralliin, kun Kalle Rovanperän , Elfyn Evansin , ja Takamoto Katsutan lisäksi Sami Pajari debytoi ykköskaliiberin menopelillä.

Ennen Suomen MM-rallia on luvassa vielä testejä sekä Latvian MM-osakilpailu, joten logistisesti haaste on iso. Tampereella ajetaan edellisenä viikonloppuna ennen Suomen MM-rallia testikisa HYAcenter-ralli. Tämän kisan faneille Latvalalla on mukavia uutisia.