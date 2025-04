Jari-Matti Latvala tänään 40 vuotta – paljastus merkkipäivän kunniaksi

Rallikuljettaja ja Toyotan WRC-tiimin tallipäällikkö Jari-Matti Latvala täyttää tänään torstaina 40 vuotta.

Merkkipäivän kunniaksi MTV Urheilun puheluun vastaa hyväntuulinen rallimies. 40 ikävuoden merkkipaalu aiheuttaa hänessä tosin kaksijakoisiakin tunnelmia.

– Kyllä se näin valitettavasti on. Ikää on tullut, mutta samalla sitä miettii, miten tämä aika on mennyt näin nopeasti. Toisaalta sitten, kun rupeaa sitä miettimään, niin onhan tässä jo paljon nähty ja koettu, Latvala sanoo.

– Olen päässyt kokemaan upeita juttuja ja nähnyt myös paljon hienoja paikkoja maailmalla. Kyllähän ralli on antanut minulle valtavan paljon. Olen saanut paljon hienoja ystäviä ja harrastuksesta on tullut ammatti. Paljon on elämä antanut, Latvala jatkaa.

Latvala on ehtinyt tekemään ja näkemään enemmän kuin moni muu 40-vuotias. Hän korostaa kuitenkin katsovansa taaksepäin hyvillä mielin. Ainakin pääosin.

– Kyllä voi tyytyväinen olla. Olen päässyt voittamaan 18 MM-rallia ja olen ollut palkintokorokkeella 67 kertaa. Ja sitten olen ollut tallipäällikkönä ja kaiken kaikkiaan olen voittanut yhdeksän merkkimestaruutta, kun sekä kuljettajana että tallipäällikkönä otetut mestaruudet lasketaan yhteen. Paljon olen saavuttanut.

Latvalan ralliura alkoi vuonna 2002. Hän on päässyt ajamaan kaikkiaan 211 MM-rallia, mikä tekee hänestä tilastoykkösen kautta aikain eniten MM-startteja ajaneena kuljettajana.

Suomalainen muistetaan omalta pitkältä ralliuraltaan hyvin nopeana kuljettajana, mutta henkilökohtaista rallin maailmanmestaruutta hän ei koskaan voittanut.

– Pikkuisen on jäänyt tietysti se harmittamaan, että sitä kuljettajien mestaruutta ei koskaan tullut. Se oli parina vuotena lähellä ja varsinkin silloin vuonna 2014, Latvala harmittelee.

– Se kaatui silloin ihan omiin typeryyksiin. Ei ollut malttia riittävästi, Latvala jatkaa.

40 vuotta on iso merkkipaalu, mutta mitään isoja juhlia Latvala ei aio järjestää vielä tässä kohtaa.

– Minulla oli tarkoitus vähän isommatkin juhlat pitää, mutta joudun niitä kyllä valitettavasti siirtämään. Lähden sunnuntaina Japaniin työmatkalle ja pidän vain nyt viikonloppuna ihan perheen kesken pienellä porukalla juhlat Tampereen suunnalla. Katsotaan sitten myöhemmin, pidänkö sitten vähän isommat juhlat, Latvala kertoo.

Haastattelun loppuun Latvala tekee vielä yhden ison paljastuksen.

– Sen verran voin vielä kertoa, että tämä vuosi on iso juhlavuosi muutenkin, sillä meillä on nyt vielä uusi kirjakin tulossa. Se kertoo näistä minun tallipäällikön vuosista. Se sopii hyvin tähän vuoteen. Siinä mielessä synttäreitä voi sitten juhlistaa vähän myöhemminkin, Latvala naurahtaa.