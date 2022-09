Jari-Matti Latvala kehuu MM-rallin suuryllättäjää – "Onhan se huikea suoritus"

MAINOS Koko MM-rallikausi C Moressa! Kreikan ralli 8.-11.9.

M-Sport-tiimin Fordilla kilpaileva Loubet ajoi uransa ensimmäisen pohja-ajan sorakilpailun viidennellä erikoiskokeella ja nousi samalla kisan kärkeen tallitoverinsa Sebastien Loebin edelle. Rallinestori Loeb puristi kuitenkin maanmiehensä edelle päivän viimeisellä erikoiskokeella, mutta Loubet on vain 1,7 sekunnin päässä kärkipaikasta.

Perjantai sujui kaikkiaan upeasti M-Sportilta, sillä brittitiimiä ei ole totuttu näkemään kaksoisjohdossa viime kausien aikana.

– Tämä on lajin kannalta hieno juttu, että Ford pärjää. Heillä on ollut vaikeita aikoja, joten siinä mielessä tämä on erittäin hieno juttu heille, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoi MTV Urheilulle.

Latvala jakoi kehuja sekä 25-vuotiaalle Loubet'lle että 48-vuotiaalle Loebille.

– Loubet on näyttänyt tällä kaudella hyvää vauhtia ja nostanut tasoaan. Nyt hän käytti lähtöpaikkansa hienosti hyväkseen. Homma varmasti konkretisoituu huomenna, että mikä hänen vauhtinsa on silloin. Mutta joka tapauksessa hieno veto ja kaksi pohja-aikaa – onhan se huikea suoritus, Latvala tiivisti.

– Näkee, ettei se ole sattumaa, että Loebille on tullut menestystä. 48-vuotiaana pitää taukoa ja silti pystyy ajamaan tuota vauhtia. Ei ole helppo homma ajaa tuollaista vauhtia tuossa iässä.

Toyotalla yksi valopilkku

Esapekka Lappi oli Latvalan johtaman tiimin ainoa valopilkku perjantain pikataipaleilla. Lappi starttaa lauantain reitille kolmannelta sijalta vain 8,9 sekunnin päässä Loebistä.

Lapilla oli perjantaina lähtöpaikan tuoma etu puolellaan verrattuna tallitovereihinsa Kalle Rovanperään ja Elfyn Evansiin.

– Esapekka pystyi tulemaan kovaa, kun tie oli puhtaampi. Nyt EP taistelee rallin voitosta. Täällä lähtöpaikalla on valtavasti merkitystä, Latvala painotti.

MM-sarjaa johtava Rovanperä aurasi ensimmäisenä autona erikoiskokeita perjantaina. Se näkyi myös kellossa – Rovanperä putosi yli minuutin päähän kärjestä ja on kokonaistilanteessa vasta yhdeksäntenä. Evansilla on puolet pienempi ero ykköstilaan, mutta walesilainen on tuloslistalla kahdeksantena.

– Tämä on ollut vaikein ralli tienauraajille. Kuuma olosuhde ja kova tienpinta, jossa on karkeaa mursketta päällä – silloin auraaminen on vaikeaa. Silloin tiedostaa, että keulassa aikaa häviää paljon, eikä se ole kivaakaan. Siinä tulee varmasti hieman masennusta, eikä ole niin helppoa saada luottoa päälle, Latvala totesi.

Kreikan MM-ralli jatkuu lauantaina, jolloin ohjelmassa on kuusi erikoiskoetta.