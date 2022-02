Jari-Matti Latvala hämmästyi WRC-tallin kovasta päätöksestä: "En osannut odottaa tuollaista hommaa"

– Kyllähän se kieltämättä aika kova päätös oli. En ihan osannut odottaa tuollaista hommaa. Hyundai on toisaalta eniten meidän testialueestamme valittanut, kun se oli liian iso aikoinaan. Nyt alue on pienempi, niin olisi ajatellut, että kaikki on ok, Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala sanoo MTV Urheilulle.