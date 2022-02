Toyotan WRC-tallin haastajaohjelmaan uusia kuskilupauksia – muuttavat Suomeen Mikko Hirvosen valmennukseen

– Yritimme valita kuljettajat, joilla on mielestämme eniten potentiaalia tulevaisuudessa, mutta valinta ei ollut helppo. Valitsemamme kuljettajat näyttivät, että he haluavat oppia ja edetä urillaan. He tekivät meihin vaikutuksen myös sillä, kuinka paljon he kehittyivät kahdessa viikossa ja omaksuivat tietoa valmentajilta sekä miten he selviytyivät eri tilanteista paineen alla. Uskomme, että heillä voi olla todella valoisa tulevaisuus rallissa, Hirvonen vakuuttaa.