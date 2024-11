Jari Isometsä: Suomalaishiihtäjä aikoi lopettaa uransa – on nyt Rukalla palkintopallilla

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä muistaa, että Lauri Vuorinen oli jo lopettamassa hiihtäjän uraansa. Se on kuitenkin jatkunut upeasti, ja nyt Rukalla tuli uran toinen maailmancupin palkintokorokesijoitus.

– Aika hieno suomalaispäivä. Tietysti Lauri Vuorisen kolmas sija kruunasi koko päivän. Kaksi suomalaista miestä finaalissa (myös viidenneksi sijoittunut Niilo Moilanen) ja Jasmi Joensuu oli viides. Hyvä päivä suomalaisittain, Isometsä ruoti.

Hän oli ennakoinut Vuoriselle finaalipaikkaa, mutta muistutti, että sen saavuttaminen on pienistä asioista kiinni. Se irtosi Vuoriselle välierien aikavertailusta, mutta finaalissa jälki oli suhteessa rapsakampaa: Vuorinen karkasi viimeisessä nousussa rivakalla tahdilla peräkolmikosta ja piti sen jälkeen vakaasti kolmannen sijan.

– Noin selkeästi kolmas ja aika hyvillä hiihdoilla, niin loistava suoritus mutta ei mikään jättiyllätys.

Suomalainen sprinttimenestys Rukalla on silti harvinaista herkkua. Edellisen kerran sinivalkohiihtäjä oli yltänyt Rukan sprintissä palkintokorokkeelle 14 vuotta sitten, kun Sami Jauhojärvi sijoittui vuonna 2010 kolmanneksi.

Aikoi lopettaa

2:43

Lauri Vuorinen avaa reseptin kolmossijaansa ja kommentoi Johannes Hösflot Kläbon puheita.

Isometsä kiteytti Vuorisen tehneen pitkään töitä ja nosti esiin miehen aiemmat perustavat pohdinnat.

– Pari vuotta sitten oli vähän puhetta: Lauri sanoi, että vielä vuosi, niin hän lopettaa.

– Viime vuonna tulikin läpilyönti. Nyt hän on täällä edelleen mukana. Otti Falunissa viime kaudella ensimmäisen palkintopallisijoituksen ja tänään toisen. Pitkän tien on kulkenut ja nyt lähes kolmekymppisenä (29-vuotiaana) urheilijana on tuossa kunnossa.

Vuorisen uran ensimmäinen henkilökohtainen palkintokorokepaikka tuli maaliskuussa, kun suomalainen oli Falunin perinteisen sprintissä toinen.

Isometsä pitää Vuorista siitäkin harvinaisena suomalaissivakoijana, että hän taitaa molemmat hiihtotavat, sekä perinteisen että vapaan. Asiantuntija arvioi Vuorisen monikäyttöisenä hiihtäjänä myös erittäin potentiaaliseksi MM-viestihiihtäjäksi.

Kuuntele Isometsän kommentit Vuorisesta ylälaidan videolta. Isometsä pui myös tarkemmin Jasmi Joensuun suoritusta.

0:50

Jasmi Joensuu harmitteli pientä taktista virhettä finaalissa.