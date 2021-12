Suomella kasvaa kärjen takana tulevaisuuden hiihtomenestyjä – Jari Isometsä näkee huippunopeassa 20-vuotiaassa jopa Iivo Niskasen manttelinperijän

– Moilasen voi nostaa esille, hän on vasta 20-vuotias. Hänkin oli toista kertaa peräkkäin pisteillä.

– Hän voitti nuorten maailmanmestaruuden viime vuonna, mutta siitä on vielä pirun pitkä matka miehiin. Hän on selkeästi kehittynyt ja aika nopeasti ottanut niitä askeleita. Se on hyvä asia. Olen monesti oudoksunut sitä suomalaisten ajattelutapaa, että ensin rakennellaan pohjaa ja sitten 27- tai 28-vuotiaana aletaan pärjätä. Ei ole kiellettyä pärjätä jo 20-vuotiaana, Isometsä sanoo.