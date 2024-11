Jari Isometsä lataa pöytään järisyttävän norjalaisarvion: "Se on aika rohkea veto"

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ennakoi aiemmin tällä viikolla, että Norjan Johannes Hösflot Kläbo voittaa viikonloppuna Rukan maailmancup-avauksessa kaikki matkat. Nyt hän ruuvaa ennustettaan vielä huomattavasti hurjemmaksi.

Maastohiihdon maailmancup-kausi käynnistyy Rukalla tuttuun tapaan kolmen matkan voimin. Perjantaina kisataan perinteisen kymppi väliaikalähtönä, lauantaina vuorossa on perinteisen sprintti, ja viikonloppu päättyy vapaan 20 kilometrin yhteislähtöön.

– Viimeisten viikkojen aikana Kläbon meno Norjan kisoissa oli niin vakuuttavaa, että joku suksikömmähdys pitää tapahtua, että hän ei voita – ainakaan sitä vapaan kahtakymppiä. Olin hiihtämässä tuolla ladulla, ja siellä on mielettömän hyvä keli. En voi kuvitellakaan, että Kläbo häviää sitä kisaa, Isometsä sanoo.

– Olen edelleen sitä mieltä, että häntä ei täällä voi voittaa.

Mutta.

– Olen ruvennut vähän korjaamaan sitä arviota sillä tavalla, että olen miettinyt, että se voittaa kaikki kisat koko vuonna. Se on aika rohkea veto. Tässä on pitkä kausi, ja varmaan sairasteluita ja muita tulee.

Viisinkertaisen olympiavoittajan ja 9-kertaisen maailmanmestarin ylivoiman puolesta puhuvat Isometsän mukaan ne samat asiat kuin aikaisempinakin vuosina.

– Hän on 28-vuotias, hiihtäjä parhaimmillaan. Hän on pystynyt tähän saakka kehittymään joka vuosi. Hän taitaa molemmat tyylit, pystyy hiihtämään 50:tä kilometriä tai sprinttiä. Hän on suksella teknisesti ylivoimainen hiihtäjä maailmassa.

– Tarvitaanko joitain muita selityksiä?