Veden vapauttaminen Fukushimasta Tyyneenmereen on aloitettu – suunnitelmalla myös vastustajia

Japanissa veden vapauttaminen Fukushiman ydinvoimalalta Tyyneenmereen on alkanut, kertoo voimalan omistava sähköyhtiö. Voimalan alueelle kertyneen veden valuttaminen aloitettiin Suomen aikaa torstaiaamuna noin seitsemän aikaan. Japanin pääministeri Fumio Kishida kertoi veden valuttamisen aloittamispäivän ajankohdasta tiistaina. Fukushima I -ydinvoimalassa kolmen ydinreaktorin sydämet sulivat vuonna 2011 tapahtuneen maanjäristyksen ja sen aiheuttaman tsunamin seurauksena. Ydinvoimalan omistaa Japanin suurin sähköyhtiö Tepco, jonka mukaan voimalan alueella on yli 1,3 miljoonaa kuutiometriä saastunutta vettä. Vettä aiotaan valuttaa mereen enimmillään 500 kuutiometriä päivässä noin kilometrin mittaisen putken kautta. Päivittäinen mereen laskettava vesimäärä vastaa siis viidesosaa pitkän radan olympia-altaan vesimäärästä. Noin puolen vuoden aikana Tepco vapauttaa vettä neljässä eri valutuksessa. Ensimmäinen valutus kestää noin 17 päivää. Yrityksen mukaan radioaktiivinen aines on suodatettu vedestä lukuun ottamatta tritiumia, jonka tasojen kerrotaan olevan vaarattomia ja alhaisempia kuin toiminnassa olevien ydinvoimaloiden vapauttamissa tritiumpäästöissä.

Suunnitelmalla on myös vastustajia

Valtaosa asiantuntijoista on yrityksen kanssa samoilla linjoilla. Myös Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA arvioi heinäkuussa Japanin suunnitelman olevan turvallinen.



Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan suodatusprosessi on kuitenkin ollut puutteellinen.



Fukushimassa erityisesti kalastajayhteisöt ovat vastustaneet suunnitelmaa. Kiina ja Venäjä taas ovat ehdottaneet saastevesien höyrystämistä ilmakehään.

Kiina on syyttänyt Japanin käyttävän Tyyntämerta "viemärinään". Jo ennen valuttamisen aloittamista Kiina kielsi japanilaisen ruoan tuonnin kymmenestä Japanin prefektuurista.



Valutuksen aloittamisen jälkeen Kiinan ulkoministeriö kutsui tiedotteessaan Japanin toimia erittäin itsekkäiksi ja vastuuttomiksi.



– Meri on koko ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, tiedotteessa sanottiin.



Asiantuntijoiden arvioiden mukaan kieltoihin on todennäköisesti vaikuttanut terveyshuolien lisäksi myös Kiinan ja Japanin taloudellinen kilpailu sekä maiden kylmät suhteet.



Etelä-Korea on pyrkinyt parantamaan suhteitaan Japaniin, ja maan hallitus ei ole vastustanut valutussuunnitelmaa. Etelä-Koreassa on kuitenkin järjestetty mielenosoituksia vesien vapauttamista vastaan.