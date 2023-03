Italian 36 vuotta kestäneet jäähyväiset ydinvoimalle ovat päättyneet

Ydinvoimalansa sulkevaa Saksaa on syytetty virhearvion tekemisestä, ja Euroopan komissio on hyväksynyt ydinvoiman ympäristön kannalta kestävien energiamuotojen listalle.

Italiassa ydinvoiman huono maine sen sijaan on pysynyt. Ydinvoimasta luovuttiin maassa kansanäänestyksen jälkeen vuonna 1987 Tshernobylin ydinonnettomuuden jälkimainingeissa.

– Ydinvoimasta pitäisi päättää faktatiedon pohjalta ja perusteellisen tiedotuskampanjan jälkeen, mutta Italiassa siitä on aina päätetty tunteella. Ensimmäinen kansanäänestys järjestettiin Tshernobylin jälkeen, toinen Fukushiman onnettomuuden jälkeen, fuusioenergiasta ja ydinenergiaturvallisuusteknologioista vastaavaa osastoa johtava Dodaro kertoo.

Tuontienergiasta kalliit sähkölaskut

Italialle ydinvoimasta luopuminen on merkinnyt vahvaa riippuvuutta tuontienergiasta, josta osa tuotetaan ydinvoimalla, Dodaro sanoo.

Vajaat 30 vuotta kestäneen ydinvoima-aikakauden perintönä maassa on yhä neljä ydinvoimalaa. Niiden purkamista on hidastanut se, että loppusijoituspaikan määrittäminen jo tuotetulle radioaktiiviselle jätteelle on yhä kesken.