Japanin perustuslain artikla kieltää sodan ja jakaa maan kansalaiset, kertovat tuoreet kyselyt

Artiklan on yleisesti tulkittu sallivan itsepuolustuksen, joskin myös itsepuolustusjoukkojen laillisuus on kyseenalaistettu.

Maan yleisradioyhtiö NHK:n kyselyn mukaan 31 prosenttia japanilaisista kannattaa ja 30 prosenttia vastustaa artiklan muuttamista. Kannattajien osuus on noussut viime vuosina muutaman prosenttiyksikön vuositahtia, vastustajien laskenut hieman nopeammin.

– En sanoisi, että (yleinen mielipide) on muuttunut niin dramaattisesti, että tätä voisi pitää käännekohtana.

Pasifismilla paljon puoltajia

Valtapuolue selkeyttäisi artiklaa

Japanilaista politiikkaa vuosikymmenet dominoinut konservatiivinen liberaalidemokraattipuolue on ajanut 9. artiklan ”selkeyttämistä” virallisesti vuodesta 2014. Pääministeri Fumio Kishida sanoi Sankei-sanomalehdelle toukokuun alussa, että väittelylle itsepuolustusjoukkojen perustuslainmukaisuudesta on pantava piste.

– Perustuslain toimeenpanosta on 75 vuotta. Se on jäänyt ajastaan jälkeen, sen sisällössä on puutteita, Kishida sanoi.