Japanilainen lifestyleketju Muji avaa Euroopan suurimman myymälansä Suomeen – Pääjohtaja: "Täällä monet asiakkaista tietävät jo, mikä Muji on"

Minimalistisista kodintarvikkeista ja vaatteista tunnettu Muji pitää tällä hetkellä väliaikaista pop up -myymälää Helsingin Kampissa. Vuoden kuluttua ketjun on tarkoitus valloittaa kokonainen kerros kauppakeskuksesta. Mujin pääjohtaja tunnustautuukin todelliseksi Suomi-Faniksi.

– Meillä on hyvät odotukset Suomeen tulosta, pidän erityisesti Suomen luonnosta ja hvyistä ostosmahdollisuuksista. Tarkoituksemme on avata tänne Euroopan suurin myymälämme. On etu, että voimma avata myymälän kaupunkiin, jossa monet asiakkaista tietävät jo, mikä Muji on.