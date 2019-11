Japanilainen lifestyle-myymälä Muji avasi ovensa Helsingissä suomalaiseen tyyliin – yli tuhat ihmistä jonotti ilmaista "kannellista ämpäriä"

Japanilainen yritys oli tehnyt kotiläksynsä perusteellisesti, sillä myös suomalaista kulttuuria muistettiin avajaisissa tarjoamalla ensimmäiselle 500 jonottajalle "ilmaisia ämpäreitä".

Jos jonottaja kuitenkin odotti oikeaa ämpäriä, joutui hän pettymään, sillä jonottajille jaettavaan yllätyskassiin oli painettu japaninkielinen teksti "kannellinen ämpäri".

Varsinaisia ämpäreitä ei siis ollut tarjolla, mutta yrityksen mukaan japanilaiset ymmärtävät suomalaisten rakkauden jonottamiseen ja ilmaisiin ämpäreihin.

– Koska Suomi on meille erityisen rakas maa, halusimme huomioida nämä kansalliset erityispiirteet myymälämme avajaisissa, kertoo MUJIn Euroopan aluejohtaja Takuo Nagahara idean taustasta tiedotteessa.

Ei logoja tai brändejä

Vuonna 1980 Japanissa perustettu MUJI on ruokaa, sisustustuotteita, kosmetiikkaa ja kodin pientuotteita myyvä vähittäiskauppa, jonka erikoisuutena on tarjota hyvälaatuisia tuotteita ilman brändejä tai logoja. Taustalla on yrityksen mukaan ajatus minimalismista ja myös jätteen minimoinnista.

MUJI on lyhenne japanilaisesta ilmaisusta Mujirushi Ryohin, joka tarkoittaa merkittömiä laatutuotteita. Helsingin myymälässä keskeisessä osassa on ruoka, joka myöskin on yrityksen mukaan lähituotettua ja laadukasta.