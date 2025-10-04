Janne Reinikainen hyppäsi Queen of Fucking Everything -sarjan Laurin rooliin vain parin päivän varoitusajalla.

Tiina Lymin ohjaama ja käsikirjoittama Queen of Fucking Everything -sarja singahti alkuvuonna valtavaan suosioon. Yle Areenassa uudenvuodenpäivänä julkaistulla sarjan ensimmäisellä kaudella kiinteistönvälittäjä Linda (Laura Malmivaara) ajautuu lain väärälle puolelle yrittäessään pitää elämänsä kulisseja epätoivoisesti pystyssä.

Sarjan yhdessä sivuroolissa nähdään näyttelijä-ohjaaja Janne Reinikainen, joka esittää Lindan entistä välittäjäkollegaa, työelämästä syrjäytynyttä ja vastoinkäymisten koulimaa Lauria. Moni katsoja kiinnitti huomionsa Reinikaisen roolisuoritukseen ja siihen, että tämä esiintyy sarjassa miltei tunnistamattomana.

Lauantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa vieraillut Reinikainen paljasti, että häntä pyydettiin Laurin rooliin vain pari päivää ennen kuin sarjan kuvaukset alkoivat.

Reinikaisen mukaan Laurin roolissa oli alun perin tarkoitus nähdä näyttelijä Tommi Korpela.

– Kuvaukset alkoivat viikon alussa, ja Tiina soitti minulle tästä työstä edeltävän viikon lauantaina, että pääsetkö tekemään, hän kertoi.

Reinikainen kertoo, että sarjan kulisseissa oli tapahtunut epäonninen yhteensattuma.

– Tommi Korpelan piti tehdä tämä rooli, tämä oli kirjoitettu Tommille. Tuli tuplabuukkaus, joka ei ilmeisesti ole missään nimessä Tommin syytä, mutta esti häntä tekemästä tämän työn, hän valotti.

Reinikaisella sattui juuri tuolloin olemaan sen verran vapaata teatterista, että hän pääsi hyppäämään Laurin rooliin hyvin lyhyellä varoitusajalla.

– Minulla on (sarjassa) niin valtavan suuret vaatteet, koska ne oli Tommille sovitettu. Tulin tiistaina kuvauksiin, eikä minulle ehditty järjestämään omia sovituksia tai puvustuksia, hän kertoi huvittuneena.