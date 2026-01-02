Huomenta Suomessa jaettiin joulukuussa 2024 vinkkejä airfryer-ruoanlaittoon. Näin teet helpon pitaleivän airfryerissa!

Kokki ja ravintola-alan moniosaaja Joseph Youssef sekä sarjayrittäjä Tiina Räisänen yhdistivät voimansa luodakseen käytännöllisen ruokakirjan airfryerilla kokkaamiseen. Airfryer - Jose ja Tinu arjen pelastajat -teos (Readme 2024) sisältää nopeita ja helppoja reseptejä arjen airfryer-kokkailuun.

Nappaa pitaleivän ohje: Pitaleipä airfryerissa

Monessa kirjan ohjeessa on mukana myös Lähi-idän makuja. Libanonista kotoisin oleva kokki Jose kertoo Lähi-idän keittiön sisältävän muun muassa paljon tuoreita yrttejä ja raikkaita makuja.

Maailman helpoin pitaleipä viidessä minuutissa

Jose demonstroi Huomenta Suomessa, miten airfryerilla saa valmistettua maailman helpoimman pitaleivän.

– Taikinan tekemisessä menee minuutti ja leipä paistuu neljä minuuttia.

Pitäleipätaikinaan tarvitaan vain muutama raaka-aine ja pääosin se tehdään turkkilaisesta jogurtista sekä vehnäjauhoista.

– Mieti, kun teet tällaisen leivän kotona. Parempaa ei voi olla! Jose ylisti.

Katso videolta reseptivinkit ja nappaa pitaleivän ohje: Pitaleipä airfryerissa

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2024.