Redrama keksi artistinimensä jo nuorella iällä.

Räppäri Redrama, oikealta nimeltään Lasse Mellberg, 47, vieraili Huomenta Suomessa lauantaina 16. elokuuta. Artistin esitteli haastattelun aluksi juontaja Lorenz Backman, joka lausui Redraman nimen hyvin eri tavalla, kuin monet ovat luultavasti tehneet.

Backman nimittäin lausui nimen sanoen "re-drama" eikä "redrama". Juontajatoverina ollut Joanna Kuvaja myönsi hänellä ja Backmanilla olleen asiasta vääntöä ja tiedusteli artistilta, mikä todellisuudessa on oikea tapa lausua tämän nimi.

Kävi ilmi, että Backman todella oli oikean asian jäljillä.

– Lorehan sattumoisin sanoi sen ihan niinkuin olin miettinyt sen silloin 13-vuotiaana. Olin miettinyt, että se on Re-Drama, että se kuulostaa tosi makealta, Redrama vastasi.

– "Uudelleen dramatisointi", niin mietin sen silloin nuorena, aika sillä lailla älykköräppärinä, mitä olin. Tai ei älykkö, vaan sanotaan tämmöinen... Se (juttu) oli kuitenkin se, että miten käytetään kielikuvia, että on rikas sanavarasto. Se oli se juttuni, se kuului siihen. Sen takia halusin semmoisen nimen. Sitten olen monta kertaa miettinyt myöhemmin, että olisi voinut valita jonkun toisen. Mutta uskon, etten ole yksin tämän kanssa, se on aika monilla meillä räppäreillä varsinkin.

Suomalaisten suussa Redraman artistinimi on kuitenkin vääntynyt hyvin erilaiseen lausuntamuotoon kuin räppäri alkujaan sen tarkoitti. Kuvaja jatkoi haastattelussa tiedusteluaan, että onko syy siihen siinä, että "me suomalaiset olemme vain niin juntteja".

– Kaikella rakkaudella, kyllä, Redrama kuittasi naureskellen.

Backman puolestaan pohti, että Redraman yhdysvaltalaisen levytyssopimuksen myötä hänen artistinimensä voi taipua jälleen hänen alunperin tarkoittamaansa muotoon. Artisti sopi levytyssopimuksen Yhdysvaltoihin puolitoista vuotta sitten.

– Se tulee kyllä varmasti joo, mutta vähän veikkaan, että sen kuitenkin on jo niin pitkään itsekin sanonut Redrama, niin sitten se on jotenkin jäänyt päälle. Mutta ehkä tässä olisi mahdollisuus siihen, artisti pohti.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2025.