Masked Singer Suomi -kauden seitsemännessä jaksossa paljastus häkellytti etsivät.
Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokauden jaksoja seurataan tänä syksynä Maikkarilla. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen.
Vierailevana etsivänä seitsemännessä jaksossa nähtiin oman kautensa voittanut Metsäpeikko eli Atte Kilpinen.
2:09Metsäpeikko - Tequila
Lavalle jaksossa nousivat Mansikki, Hai, Kukkakärpänen, Pierumies ja Kameleontti.
Jakso päätteeksi tuttuun tapaan vähinten ääniä saanut hahmo joutui poistamaan. Tällä kertaa maskinsa poisti Kukkakärpänen.
Etsivänelikko epäili, että maskin takana on Auri Kananen, Goldielocks, Sointu Borg tai Hanna Tikander. Kaikkien yllätykseksi Kukkakärpänen paljastui näyttelijä Linnea Leinoksi.
– Oltiin varmoja, että sä olet se toinen hahmo, etsivät miettivät.
– Kuka Hai sitten on?
2:29Kukkakärpänen - Pedro