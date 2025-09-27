Masked Singer Suomi -kauden neljännessä jaksossa lavalle nousee villi kortti -hahmo Hämähäkki.

Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokauden jaksoja seurataan tänä syksynä Maikkarilla. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen.

Vierailevana etsivänä neljännessä jaksossa nähdään Pesukarhuksi aikaisemmalla kaudella paljastunut Gogi Mavromichalis. Katso Mavromichaliksen esitys alhaalla olevalta videolta!

2:44 Pesukarhu – Ghostbusters

Kauden neljännessä jaksossa nähdään kauden toinen villi kortti -hahmo, Hämähäkki. Näyttävän Hämähäkin kerrotaan tulevan kisaan mukaan rytinällä ja näyttää heti, missä on kaapin paikka.

Hämähäkillä on paljon silmiä, paljon jalkoja ja vielä enemmän karismaa, joka ei jätä ketään kylmäksi. Hän todella ottaa lavan haltuun niin, ettei kenellekään jää epäselväksi, että hän tuli paikalle.

Kappaleet neljännessä jaksossa ovat Kot, kot, Right Here Waiting, Baby, Väärään aikaan, Part of Your World ja Ich Komme.

Kolme hahmoa on joutunut jo poistamaan maskinsa. Katso esitykset:

2:27 Paviaani - Katto auki

2:03 Poni - Ghost Town

2:17 Sikapossu - Ukkometso