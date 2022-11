Jani Toivola lapsihaaveistaan: "Minulla on sellainen tunne, että jossain on vielä joku lapsi, joka on tulossa"

Torstain Vuoroin vieraissa -jaksossa Maria Veitola kutsuu vieraakseen Jani Toivolan. Veitola tiedustelee, haluaisiko mies vielä toisen lapsen. Toivolalla on entuudestaan 8-vuotias Aili-tytär, jonka yksinhuoltaja hän on.

– Kyllä mulla on vieläkin se haave. En minä siitä kauheasti puhu ääneen. Mutta minulla on sellainen tunne, että jossain on vielä joku lapsi, joka on tulossa. Ja toivoisin, että en olisi yksin tai ainoana aikuisena siinä.