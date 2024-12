Manchester United jatkaa totuttautumistaan uuden päävalmentajansa Ruben Amorimin tuomaan 3-4-3-muodostelmaan. Näin vakuutti Unitedin molemmat maalit torstaina Eurooppa-liigassa tsekkiläistä Plzeniä vastaan 2–1-voitossa tehnyt Rasmus Höjlund.

United on voittanut kaikki kilpailut huomioiden Amorimin alaisuudessa kolmesti, hävinnyt kahdesti ja pelannut kerran tasan.

– Tarvitsemme yhä lisää aikaa. Olemme vieläkin vasta alkuvaiheessa, Höjlund sanoi TNT Sportsin haastattelussa.

– On kyse yhteisen rutiinin saamisesta ja uskon, että se on vähitellen juurtumassa, mutta luonnollisesti on selvää sen edellyttävän paljon harjoittelua ja aikaa.

Höjlund korvasi 56. minuutilla Marcus Rashfordin ja tasoitti ottelun kuusi minuuttia myöhemmin. Ratkaisevan maalin Höjlund latasi ovelan vapaapotkukuvion päätteeksi 88. minuutilla.

– Emme ehdi harjoitella paljoakaan, joten meidän on harjoiteltava otteluiden aikana. Tiedän, että se kuulostaa hiukan oudolta, mutta sillä tavalla opit parhaiten, kuudessa Eurooppa-liigan ottelussa viidesti osunut Höjlund viittasi uuteen pelitapaan.

Kivuitta torstain voitto ei kuitenkaan tullut, vaan kentällä nähtiin myös pelaajien keskinäistä kipinöintiä. Päätösvihellyksen jälkeen Höjlund ja United-laituri Amad Diallo kävivät tulista keskustelua.

– Minulle tuo on täydellistä. Meidän on tunnettava jotakin, Amorim iloitsi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa pelaajiensa yhteenotosta.

– Jos meidän on tapeltava toistemme kanssa, kyse on perheestä. Minulle tuo on todella, todella hyvä merkki. Meidän on tunnettava jotakin, se on tärkeää.

United on voittonsa myötä kiinni suorassa paikassa 16 parhaan joukkoon.

– Kun et välitä, et tee mitään. Kun välität, taistelet veljesi kanssa, isäsi kanssa, äitisi kanssa. Minulle, tuo on todella hyvä merkki.

– Tuo on normaalia ja positiivista, terveellinen asia. Annan pelaajien ja kapteenin (Bruno Fernandesin) rauhoitella asioita. Jos tunne menee yli, menen pukukoppiin, mutta se on heidän tilansa. Heidän on tehtävä puhuminen ja taisteleminen.

13. Valioliigassa oleva United kohtaa sunnuntaina Manchester Cityn, joka on pudonnut viime aikojen heikkojen otteidensa seurauksena sarjassa neljänneksi.