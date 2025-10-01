Tampereella Peltokadulla sijaitsevan GO21-monitoimitalon maanalaisessa parkkihallissa palaa auto.
Tulipalosta on annettu ilmoitus pelastuslaitokselle koodilla suuri. Paikalle on lähetetty ilmoituksen mukaan 17 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoo, että pelastuslaitos antaa asiasta lisätietoja noin tunnin päästä.
Tulipaloa sammutetaan parhaillaan kohteessa.
Tampereella toimivan Aamulehden saamien kuvien perusteella tulipalosta leviää hyvin tumma ja sankka savu.
