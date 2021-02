Jan Vapaavuori MTV Uutisille: Toivon Sanna Marinin lopettavan lasten ja nuorten syyllistämisen – "Se ei perustu mihinkään faktoihin"

Pääministeri Sanna Marinin mukaan osasyy sille, että koronaviruksen brittimuunnos on päässyt leviämään, on rajoituksen etukäteinen purkaminen.

Marinin kommentin on ymmärretty viitanneen etupäässä pääkaupunkiseutuun ja esimerkiksi päätökseen avata lasten ja nuorten harrastustoimintaa tammikuun lopussa uudelleen.

– Pääministeri on tässä yksiselitteisesti väärässä. Siitä ei ole mitään näyttöä, se ei perustu mihinkään faktoihin. Se on syyllistämistä, jonka toivon hänen lopettavan, Vapaavuori sanoo MTV Uutisille.

Pormestari Vapaavuoren mielestä todistustaakka siitä, että lasten ja nuorten harrastusten jälleenavaaminen olisi kiihdyttänyt merkittävästi viruksen leviämistä, on pääministerillä.

– Minä väitän, ettei ole mitään faktaa, mitään dataa, joka todistaisi, että näin on. Ennemminkin se joka väittää, että näin olisi, hänen pitää pystyä se todistamaan.

Vapaavuori: Vaikutus on vain marginaalinen

Esimerkiksi se, ettei rajoja ole pystytty tilkitsemään, on Vapaavuoren mielestä vaikuttanut selvästi enemmän.

– [Harrastusten avaamisen] vaikutus on joka tapauksessa hyvin marginaalinen. On selvää, että monet muut tekijät ovat olennaisesti, kymmenkertaisesti, satakertaisesti, vahvemmin vaikuttaneet siihen, että tilanne on päässyt heikentymään.