Jällivaaran karmean koronatilanteen syyt alkavat selvitä – kaivosjätti toi 800 uutta työntekijää paikkakunnalle toukokuussa: "Liian paljon rai-raita ravintoloissa ja baareissa"

"Sopii kuvaan"

Koko Jällivaaran kunnassa on noin 17 000 asukasta. Kahdeksansadan vapaa-ajan tekemistä vailla olevan työntekijän tuominen paikkakunnalle herkässä koronavirustilanteessa kostautui.

Nystedt on kertonut tilanteen kehittymisestä myös muun muassa Expressenille .

Vaikka suuri osa Jällivaaran tehohoitopotilaista on LKAB:n työntekijöitä, ei yhtiö itse ole yhtä varma epidemian yhteydestä huoltoseisokkiin.

– Me itse emme ole pystyneet näkemään suorta yhteyttä, mutta jos hän (Nystedt) näin sanoo, niin me saamme luottaa asiantuntijaan, sanoo kaivosyhtiön tiedottaja Kajsa Lindmark lehdelle.

Riski uudesta kärjistymisestä

Alueen teollisuusyrityksissä on suunnitteilla uusia suuria huoltotoimenpiteitä lähitulevaisuudessa, kirjoittaa Svenska Dagbladet. Niiden pelätään aiheuttavan lisää sairastumisia.

LKAB on pitänyt tapaamisen Anders Nystedtin kanssa, ja kertoo toteuttaneensa useita toimenpiteitä työntekijöidensä sosiaalisen etäisyyden varmistamiseksi. Työryhmiä on yritetty pitää erillään, ja työaikoja on porrastettu.